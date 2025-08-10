uma parceria com o Jornal Expresso
10/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-08-2025 18:00

Técnicos da CPCJ de Vila Franca de Xira cansados de trabalhar em instalações temporárias

Instalações da CPCJ de Vila Franca de Xira foram danificadas pelo temporal de 25 de Novembro de 2024 - foto DR
Mau tempo destruiu o telhado das instalações da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira, em Novembro do ano passado, mas até hoje os trabalhos de reparação do edifício têm-se arrastado. As profissionais criticam a situação e terem de continuar a prestar serviço num corredor.

Há oito meses que as vítimas de maus tratos, abusos e violência doméstica no concelho de Vila Franca de Xira têm de esperar para ser atendidas numa sala junto a um corredor de acesso a um edifício municipal, com pouca privacidade e num espaço improvisado, porque as obras nas instalações da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) estão longe de estarem concluídas.
As profissionais queixam-se da situação e do arrastar das obras que, num primeiro momento, se acreditava poderem ficar concluídas em Março deste ano, prazo que depois foi alargado devido às chuvas. “A câmara informou-nos que em Março regressaríamos ao nosso local de trabalho mas passados oito meses apenas mudaram o telhado e fizeram algumas operações de cosmética. Ainda falta quase tudo para que a obra fique feita e informaram-nos que só têm previsão de a concluir nunca antes de 2026. É inadmissível”, lamenta uma das profissionais a O MIRANTE.
Quem trabalha na CPCJ questiona como, em 13 meses, o município não conseguiu realizar obras de melhoramento num espaço pequeno como o das instalações da CPCJ, quando há habitações construídas de raiz nesse espaço de tempo. Alertam para o facto das crianças vítimas de abusos e as suas famílias continuarem num espaço provisório, sem as melhores condições para ter privacidade e reunir com os técnicos. “Têm sempre a sua privacidade e sigilo comprometidos, porque por elas passam dezenas de pessoas que nada têm a ver com a CPCJ, com os técnicos a trabalhar em condições miseráveis, num espaço exíguo, sem janelas e sem condições técnicas”, avisa a mesma fonte.
A situação está a levar a uma deterioração do ambiente de trabalho entre os técnicos da CPCJ e da câmara municipal.
Contactada por O MIRANTE sobre este assunto, a Câmara de Vila Franca de Xira garante que o calendário da intervenção no edifício mantém o prazo de conclusão da obra, que está apontado para o final de Setembro deste ano. “A nova cobertura já está concluída, encontrando-se a decorrer outras acções de requalificação para dotar o espaço de melhores condições, nomeadamente a melhoria das condições de conforto térmico e acústico”, explica o município.
Já sobre as condições actuais onde trabalham os técnicos da CPCJ o município garante que este reúne “todas as condições”, ao contrário do afirmado pelos técnicos da CPCJ, dispondo de dois gabinetes de atendimento e de um espaço de recepção destinado ao acolhimento das famílias. Por esse motivo, entende o município, as queixas dos técnicos “não correspondem à verdade”.
A sede da CPCJ, situada na Rua Jacinto Nunes, há muito que precisava de obras de requalificação e, a 25 de Novembro de 2024, as chuvas fortes levaram à derrocada do tecto falso e à entrada de água nas instalações, impedindo a sua utilização. Entretanto, para remediar a situação, o município colocou as técnicas da CPCJ num espaço municipal situado na Rua Noel Perdigão, partilhado com outros serviços municipais.

