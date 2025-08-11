uma parceria com o Jornal Expresso
11/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-08-2025 21:00

Antiga escola fixa de trânsito de Santarém deu lugar a espaço de lazer
FOTO – Facebook João Teixeira Leite
A antiga escola fixa de trânsito de Santarém, que esteve sem préstimo e ao abandono durante muitos anos, foi reconvertida num espaço de lazer no bairro do Sacapeito. Foi removida parte da vedação, requalificados os bancos de jardim e os passeios, foram podadas as árvores e foi colocada mais iluminação.
“Netos e avós, pais e filhos podem agora desfrutar desta área que até ao momento estava encerrada e sem qualquer manutenção. É um espaço de estadia e recreio, de bairro, intergeracional, com grande importância pois permite ser um espaço de refúgio sombra na malha urbana com uma área de abrangência e impacto significativo”, dizo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD)..


