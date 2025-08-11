uma parceria com o Jornal Expresso
11/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-08-2025

Árvore queimada cai e provoca acidente em Alcanede

Árvore queimada cai e provoca acidente em Alcanede
Árvore queimada cai e provoca acidente em Alcanede
Árvore queimada cai e provoca acidente em Alcanede
A queda de uma árvore queimada no incêndio recente em Alcanede, concelho de Santarém, na tarde desta segunda-feira, 11 de Agosto, provocou um acidente com um automóvel. O sinistro, a menos de um quilómetro do quartel de bombeiros da localidade, originou um ferido ligeiro e levou ao corte da estrada nacional que liga Santarém a Alcanede.

