Mulher dá à luz numa rua do Carregado com o pai a fazer de parteiro

Uma moradora do Carregado entrou esta manhã em trabalho de parto enquanto se encontrava numa esplanada e deu à luz na via pública, na Rua da Liberdade. O parteiro acabou por ser o avô da bebé, pai da parturiente, empreiteiro de obras de profissão. O pai também auxiliou no parto até à chegada de uma enfermeira e depois de um médico residentes naquela zona do Carregado, que ouviram os gritos da mulher.

De acordo com uma testemunha, o socorro tardou, sendo que uma das ambulâncias que se dirigia para o local teve um furo no pneu e o Hospital de Vila Franca de Xira não tinha paramédico disponível. Os Bombeiros Voluntários de Alenquer foram accionados às 10h30, mas a grávida acabou por ser encaminhada para o Hospital de Santarém, uma vez que o Hospital Vila Franca de Xira e o Hospital de Torres Vedras recusaram receber a mulher, devido às escalas de serviço.

A parturiente estava a ser acompanhada no Centro de Saúde de Alenquer e no Hospital Vila Franca de Xira, mas tinha sido encaminhada para a Maternidade Alfredo da Costa, que não aceitou prosseguir o acompanhamento da grávida.

Sobre o episódio, a Comissão de Moradores do Carregado alerta que o caso poderia ter tido outro desfecho e sublinha a necessidade de lutar por um Serviço Nacional de Saúde ao serviço dos cidadãos.

