Quartéis de Alverca, Póvoa e Castanheira vão ter geradores à prova de apagão

Os quartéis de bombeiros da Castanheira do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Alverca vão passar a estar dotados de geradores insonorizados de energia eléctrica de emergência, garantindo através de alimentação a diesel o fornecimento de energia em caso de falha generalizada da rede, como aconteceu no apagão ibérico de Abril deste ano.

Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira antes da pausa para as férias de verão, o executivo aprovou uma proposta de apoio, no valor de 30 mil euros (dez mil para cada associação), visando ajudar as corporações na compra destes geradores, que permitirão manter os sistemas de resposta de emergência. O município justificou o apoio com o papel essencial, imprescindível e insubstituível das corporações. Para garantir que as três corporações cumprem com o tipo e potência do grupo gerador a adquirir, o município definiu como requisitos que estes sejam insonorizados entre 40 e 45 Kva e que, funcionando a gasóleo, sejam trifásicos, de 50 hz, 400 volts e 63 amperes.

A proposta partiu do Serviço Municipal de Protecção Civil, para fazer face a outras situações de apagão generalizado da rede como o que se verificou a 28 de Abril e que afectou Portugal e Espanha. Este é mais um apoio concedido pelo município às corporações de bombeiros do concelho, recorde-se, depois de já em Maio, durante o Dia Municipal do Bombeiro, ter financiado a compra de um veículo de comando táctico de 55 mil euros para os bombeiros de Vila Franca de Xira.