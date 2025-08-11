uma parceria com o Jornal Expresso
11/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-08-2025 13:28

Tenta roubar tabaco armado com um x-acto em Vialonga

Homem foi apanhado pela GNR depois de tentar roubar tabaco a um vendedor em Vialonga, ameaçando-o com um x-acto. Já tinha antecedentes criminais por ilícitos semelhantes.

Um homem de 42 anos, com antecedentes criminais, foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) depois de tentar roubar tabaco a um vendedor, na via pública, armado com um x-acto, confirmou a O MIRANTE fonte policial. O crime aconteceu a 6 de Agosto, em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira,
A GNR detalha, em comunicado, que após ter recebido uma denúncia relativa a uma tentativa de roubo com recurso a uma arma branca, os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo desenvolvido diligências policiais que permitiram identificar e interceptar o suspeito. O homem acabou por ser detido em flagrante e o x-acto apreendido.
Com antecedentes criminais pela prática de ilícitos semelhantes, o detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loures.
