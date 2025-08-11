Trabalhadores da Sumol+Compal em Almeirim fazem nova greve de dois dias

Os trabalhadores da Sumol+Compal em Almeirim vão realizar dois dias de greve, a 12 e 13 de Agosto, convocada pelo STIAC, para reivindicar melhores condições laborais e salariais. Num documento enviado à comunicação social, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Sectores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Pesca e Serviços Relacionados (STIAC) aponta como principais exigências o aumento dos salários, a negociação da contratação colectiva da indústria das águas e dos sumos (parada desde 2009), a celebração de um acordo de empresa e a atribuição de 25 dias úteis de férias.

O STIAC exige ainda o fim do uso de processos disciplinares para despedimentos a custo zero, bem como a actualização do subsídio de refeição, do subsídio de turno fixo, e do valor das horas nocturnas. A redução gradual do horário de trabalho para as 35 horas semanais, a paridade salarial, a valorização da carreira profissional e a atualização das categorias profissionais são outras das reivindicações. Está prevista uma concentração de protesto junto às instalações da empresa, Parque Zona Norte, em Almeirim, a partir das 09h00 de terça-feira.