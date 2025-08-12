uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 12-08-2025 19:54

Admitido erro humano na triagem da grávida que deu à luz na rua

Admitido erro humano na triagem da grávida que deu à luz na rua
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde admitiram, esta terça-feira, que existiu erro humano da Linha SNS 24 na aplicação do algoritmo da triagem e no encaminhamento de Soraia Moreira, a grávida que deu à luz na rua no Carregado.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) admitiram, em comunicado, que existiu um erro humano da Linha SNS 24 no caso de Soraia Moreira, grávida que teve a bebé na rua no Carregado, na segunda-feira de manhã. "Auditado o sistema da Linha SNS 24, regista-se uma chamada da utente para a opção 'Linha SNS Grávida', às 10h16, de 11 de agosto de 2025. A chamada foi atendida, por um enfermeiro, no espaço de 17 segundos", lê-se no comunicado enviado às redações.
O SNS refere ainda que o processo de triagem durou cerca de quatro minutos, mas a grávida foi encaminhada para um Serviço de Urgência Obstétrico, ao invés de acionado o INEM. "De acordo com a averiguação preliminar solicitada pela SPMS ao operador privado da Linha SNS 24, existiu um erro humano na aplicação do algoritmo de triagem e no encaminhamento, levando a que a chamada não tivesse sido transferida para o INEM", pode ler-se.
Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino