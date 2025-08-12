Admitido erro humano na triagem da grávida que deu à luz na rua

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde admitiram, esta terça-feira, que existiu erro humano da Linha SNS 24 na aplicação do algoritmo da triagem e no encaminhamento de Soraia Moreira, a grávida que deu à luz na rua no Carregado.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) admitiram, em comunicado, que existiu um erro humano da Linha SNS 24 no caso de Soraia Moreira, grávida que teve a bebé na rua no Carregado, na segunda-feira de manhã. "Auditado o sistema da Linha SNS 24, regista-se uma chamada da utente para a opção 'Linha SNS Grávida', às 10h16, de 11 de agosto de 2025. A chamada foi atendida, por um enfermeiro, no espaço de 17 segundos", lê-se no comunicado enviado às redações.

O SNS refere ainda que o processo de triagem durou cerca de quatro minutos, mas a grávida foi encaminhada para um Serviço de Urgência Obstétrico, ao invés de acionado o INEM. "De acordo com a averiguação preliminar solicitada pela SPMS ao operador privado da Linha SNS 24, existiu um erro humano na aplicação do algoritmo de triagem e no encaminhamento, levando a que a chamada não tivesse sido transferida para o INEM", pode ler-se.

Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE