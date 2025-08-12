Complexo Aquático de Santarém atrai excursões de todo o país e recebe milhares de pessoas ao longo do Verão

O Complexo Aquático de Santarém tem registado um aumento significativo no número de excursões, recebendo actualmente uma média de 14 grupos por dia. Todos os dias, filas compostas por diversos grupos organizam-se à entrada do complexo, sendo os meses de Junho e Julho os que recebem maior número de grupos de crianças, enquanto que Agosto e Setembro são marcados por visitas de grupos de seniores.

Ao longo do Verão, grupos de várias zonas do país escolhem o complexo de Santarém para passar um dia de diversão e, embora a maioria provenha de distritos próximos, como Lisboa, Leiria e Setúbal, também há excursões vindas do norte e sul, ainda que em menor número devido à distância. O complexo limita as reservas de grupos a um máximo diário de 800 pessoas, havendo dias em que recebem até 20 grupos por dia, com excursões que variam entre 30 a 200 elementos. Em grupos, cada criança paga menos de cinco euros, sendo este um valor considerado bastante acessível para um parque aquático a nível nacional e uma das razões que, segundo Filipa Dias, do gabinete de apoio ao utente da empresa municipal Viver Santarém, atrai muitas associações e entidades ao complexo. “O número de visitas tem aumentado, pois o complexo também tem melhorado as condições de ano para ano. As pessoas sentem-se mais seguras e bem cuidadas e o facto de termos um parque de estacionamento amplo e uma grande variedade de atracções também aumenta a atractividade do complexo”, explica a O MIRANTE.

A contar com as entradas individuais o complexo tem capacidade para cerca de 2000 pessoas, fechando as reservas de grupos aos fins de semana, excepto em casos especiais como associações de pessoas com deficiência. “Não há regras fixas e imutáveis, pode haver sempre uma excepção. Este mês tivemos um fim de semana em que um grupo familiar com cinco crianças autistas pediu reserva e aceitámos e até separámos um sítio especial para eles”, destaca Filipa Dias. A responsável salienta ainda que as colectividades e entidades do concelho beneficiam de prioridade e de um desconto adicional de 50%, pagando menos de três euros por pessoa. Um valor que contrasta com os bilhetes individuais, que variam entre 12 e 17 euros por adulto e 8 a 12 euros por criança, sendo mais caros aos fins de semana e feriados.

Vantagens do complexo para grupos de fora

Para João Vicente, monitor de uma excursão do município de Azambuja, a escolha do complexo deve-se sobretudo à proximidade de Santarém, uma opinião partilhada por vários grupos. No entanto, como destaca Joana Oliveira, também monitora de Azambuja, a proximidade “não seria suficiente se o preço e as condições não fossem boas”, sublinhando que a relação qualidade-preço é essencial para que municípios e escolas continuem a escolher este espaço. Sandro Silva, monitor da Escola Básica Engenheiro Ressano Garcia, em Campo de Ourique, destaca a qualidade do serviço do complexo, afirmando que o espaço é seguro, limpo e que oferece uma variedade de instrumentos e zonas de diversão que fazem os grupos querer regressar.

Face à crescente procura, o complexo até abriu este ano alguns dias mais cedo, na última semana de Maio, para responder a pedidos antecipados de reservas, revelando Filipa Dias que também têm recebido em média, quatro a cinco pedidos diários para festas de aniversário — um serviço que ainda não está disponível, mas que poderá ser uma aposta para o futuro.