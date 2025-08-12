uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-08-2025 12:00

Detido em Benavente por ameaças com arma de fogo

Suspeito foi presente a tribunal e vai ter que se apresentar duas vezes por semana no posta policial da sua área de residência.

Um homem de 22 anos foi detido no concelho de Benavente por ameaças com recurso a arma de fogo, informou a GNR em comunicado. Na nota, a GNR refere que a detenção ocorreu na quinta-feira, na sequência de uma investigação que levou ao cumprimento de "três mandados de busca domiciliária e três mandados de busca em veículos".
Durante a operação, os militares apreenderam uma espingarda caçadeira, duas pistolas de alarme, 289 munições, dois cartuchos e uma balaclava, indica a GNR. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência", lê-se no comunicado.

