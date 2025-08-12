Sociedade | 12-08-2025 12:00
Detido em Benavente por ameaças com arma de fogo
Suspeito foi presente a tribunal e vai ter que se apresentar duas vezes por semana no posta policial da sua área de residência.
Um homem de 22 anos foi detido no concelho de Benavente por ameaças com recurso a arma de fogo, informou a GNR em comunicado. Na nota, a GNR refere que a detenção ocorreu na quinta-feira, na sequência de uma investigação que levou ao cumprimento de "três mandados de busca domiciliária e três mandados de busca em veículos".
Durante a operação, os militares apreenderam uma espingarda caçadeira, duas pistolas de alarme, 289 munições, dois cartuchos e uma balaclava, indica a GNR. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência", lê-se no comunicado.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1728
06-08-2025
Capa Vale Tejo
06-08-2025
Caderno de Economia
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino