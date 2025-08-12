uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 12-08-2025 13:30

Dia da Juventude: “temos uma geração muito capacitada e muito crítica que se está a ir embora”

Aos 26 anos, Beatriz Ramos divide a sua vida por uma série de actividades. Define-se como uma miúda com sangue fresco, com muita vontade de fazer coisas. Escreve sobre famosos e vedetas da TV, é embaixadora dos territórios vinhateiros de Portugal, depois de ter sido Rainha das Vindimas do Cartaxo, e há uns meses aceitou o convite para ser candidata a presidente de junta. A vida profissional é feita na zona de Lisboa, mas continua a viver na quinta da família em Porto de Muge, onde estão as raízes de que não se desliga.

Beatriz Ramos, 26 anos, diz com um sorriso que é “um bocadinho uma alma velha num corpo jovem” e confessa-nos ter dúvidas de que seja a melhor escolha para uma conversa com O MIRANTE a propósito do Dia Internacional da Juventude, que se assinala a 12 de Agosto. Um exercício de auto-apreciação que peca por defeito, porque a jovem embaixadora dos territórios vinhateiros de Portugal - título conquistado num concurso nacional, após ter sido coroada Rainha das Vindimas do Concelho do Cartaxo em representação da freguesia de Valada -, sente na pele as dificuldades e ambições de quem está no início da vida profissional e partilha objectivos com tantos outros jovens. Como ter casa própria, estabilidade laboral ou constituir família.
Além disso, Beatriz Ramos é uma jovem empenhada na comunidade, agarrada às tradições e afeiçoada às raízes, que no ano passado conseguiu envolver todas as colectividades da freguesia num grande evento solidário em Valada. Não terá sido, por isso, muito estranho o convite que lhe chegou para ser candidata à Junta de Freguesia de Valada, que a surpreendeu.
Uma entrevista que pode ler desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.
