uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 12-08-2025 21:00

Exposição de cianotipia na Galeria Municipal de Abrantes até 15 de Novembro

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Invisível Nasce a Azul: Cianotipias” é a nova exposição colectiva patente no Quartel – Galeria Municipal de Arte até 15 de Novembro, reunindo obras que exploram a cianotipia, um processo fotográfico histórico que transforma luz e ferro em imagens de profundo impacto visual.

A Galeria Municipal de Arte de Abrantes, instalada no edifício do antigo quartel dos bombeiros municipais, recebe até ao dia 15 de Novembro de 2025 a exposição colectiva “O Invisível Nasce a Azul: Cianotipias”. A exposição reúne obras de cianotipia, um processo popularizado no século XIX pela botânica britânica Anna Atkins, pioneira na utilização deste método para fins científicos e artísticos. A cianotipia é um método de impressão fotográfica que usa uma solução sensível à luz, composta por sais de ferro, para criar imagens em tons de azul.
A mostra pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 14h00 e as 17h30, com a última entrada permitida até 30 minutos antes do encerramento. Encontra-se encerrada aos domingos, segundas-feiras e feriados.
Descoberta em 1842 por Sir John Herschel, a cianotipia foi utilizada para reproduzir desenhos técnicos (os famosos "blueprints") e, mais tarde, ganhou espaço nas artes visuais. A técnica pode ser aplicada em diversos materiais, como papel, tecido, madeira, cerâmica e vidro, o que a torna bastante versátil.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino