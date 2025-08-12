Há uma luz ao fundo do túnel para acabar com passagens de nível em Santarém e Cartaxo

Há uma luz ao fundo do túnel no que toca à eliminação de cinco passagens de nível da Linha do Norte no concelho de Santarém, restando agora esperar para ver se as obras agora anunciadas vão mesmo em frente ou se se trata de mais um rebate falso. O vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, esteve na reunião de câmara de Santarém de 1 de Agosto para apresentar os projectos para supressão de cinco passagens de nível na Linha do Norte no concelho. Ao todo está previsto um investimento a rondar os 54 milhões de euros que abrange também a eliminação da passagem de nível de Santana, no concelho do Cartaxo.

No que toca a Santarém, está prevista a construção de passagens superiores rodoviárias para substituir as passagens de nível do Peso, de Assacaias, junto à estação de Santarém e duas em Vale de Figueira. Em Santana prevê-se a construção de um viaduto, falado há muitos anos e que, inclusive, em 2012, chegou a ser adjudicado, pelo valor de 5.098.878 euros mais IVA. Os projectos estão concluídos e custaram 710 mil euros. O lançamento das primeiras empreitadas está previsto para Setembro de 2025 mas dependente da aprovação de uma portaria de extensão de encargos plurianual que é da responsabilidade dos ministérios das Finanças e das Infraestruturas.

As obras serão executadas sequencialmente, havendo condições para serem realizadas duas em simultâneo, segundo declarou Carlos Fernandes. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, pediu que, no seu concelho, se desse prioridade às obras no Peso e junto à estação ferroviária da cidade, na Ribeira de Santarém. O dirigente da IP tomou a devida nota. As obras contarão com financiamento de fundos comunitários na ordem dos 70%, sendo que a intervenção junto à estação de Santarém é a mais complexa, devido às características do local e situar-se numa zona de intenso tráfego rodoviário.

“Este investimento público vai representar qualidade de vida para a nossa população, e potenciar a actividade económica, bem como, irá promover segurança e melhor mobilidade. Foram meses de muito trabalho e diálogo, com o Governo e a IP, e importa reforçar que já estão assegurados fundos comunitários para este grande investimento”, destacou João Leite em publicação à posteriori, nas redes sociais.

Na reunião de câmara, o vereador Manuel Afonso (PS) agradeceu a apresentação e os esclarecimentos dos elementos da IP, referindo que se trata de questões que preocupam há muitos anos. Já a vereadora Manuela Estêvão (Chega) afirmou que se trata de obras que “já deviam estar executadas”, vincando que há umas mais prioritárias do que outras. É o caso da passagem de nível do Peso, na periferia de Santarém, cujo encerramento, há cinco anos, tem causado transtornos e prejuízos à economia local e à população da zona. Essa passagem de nível foi encerrada pela IP depois de ali se terem registado dois acidentes com vítimas mortais.