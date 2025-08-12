uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-08-2025 12:00

Mação celebra Dia da Juventude com actividades e entrada gratuita nas piscinas

No dia 12 de Agosto, a Câmara Municipal de Mação celebra o Dia Internacional da Juventude com um programa de actividades gratuitas nas piscinas municipais, abertas a todos os jovens até aos 29 anos.

A Câmara Municipal de Mação vai celebrar, no dia 12 de Agosto, o Dia Internacional da Juventude com um programa repleto de actividades e momentos de convívio, dirigido a todos os jovens do concelho e visitantes. A iniciativa terá lugar nas Piscinas Municipais de Mação e tem entrada gratuita para todos os jovens até aos 29 anos. Inicia-se com uma aula de hidroginástica seguida, às 12h00, de um workshop de bolas de sabão.
A partir das 15h30 os participantes poderão desfrutar de um conjunto de actividades, nomeadamente, modelagem de balões, jogos de água para todas as idades, sessão de AquaZumba, presença da mascote Koala, e animação musical onde, segundo a autarquia, o objectivo é proporcionar aos jovens “um dia fantástico e divertido”.

