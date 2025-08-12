Morreu Francisco Costa, oficial de justiça há 30 anos no Tribunal de Santarém

O oficial de justiça do Tribunal da Comarca de Santarém, Francisco Costa, faleceu na noite desta segunda para terça-feira, tendo o óbito sido comunicado à família de manhã. O funcionário que estava em funções na central dos juizos instalados na antiga Escola Prática de Cavalaria, como trabalho, cível, comércio, família e menores, tinha sido recentemente sujeito a uma cirurgia ao pulmão na sequência de um diagnóstico de cancro neste órgão.



Francisco Costa, 65 anos, feitos quando já estava internado no Hospital de Santarém, estava para tratar de se reformar de 42 anos ao serviço da justiça, para estar mais tempo com o pai que precisa de cuidados de saúde. Era considerado em Santarém, onde estava há 30 anos, um funcionário dedicado. Natural de Azinhaga, concelho da Golegã, chegou a ser dirigente do Azinhaga Atlético Clube, e além do pai não tinha família directa, contando com a ajuda de uns primos a tratar do pais, de 91 anos, e dos colegas de trabalho durante o tempo em que esteve internado, tendo sido criado um grupo de 28 funcionários que faziam escalas de visitas e que lhe tratavam de tudo o que fosse preciso.