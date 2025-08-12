uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-08-2025 18:16

Não é poluição, são correntes e espumas que têm fechado praia de Constância

Para evitar a subida da água salgada na zona da Lezíria do Tejo, têm sido feitas descargas de barragens, que afectam a utilização da praia fluvial

A praia fluvial de Constância tem estado fechada alguns períodos por precaução devido a descargas das barragens que provocam correntes fortes e espuma, que não têm a ver com poluição. Estas descargas têm por objectivo tentar controlar a subida da cunha salina na zona da Lezíria, essencialmente em Vila Franca de Xira, de modo a que a entrada de água salgada, por os caudais do Tejo estarem baixos, prejudique as culturas agrícolas. Esta terça-feira a situação voltou a acontecer.

Segundo o presidente da Câmara de Constância não há qualquer registo de poluição e a água na zona da praia tem sido controlada através de análises, que dão boa qualidade da água. Sérgio Oliveira destaca que as análises são feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), mas a autarquia também faz análises regulares intercalares com as oficiais da APA num laboratório independente, o A-Logos.

O autarca esclarece que quando tem havido descargas os nadadores salvadores em conjunto com o município entendem interditar os banhos para se evitar o perigo decorrente de correntes e redemoinhos fortes na zona. Também quando os caudais são muito baixos e há um aumento repentino a água arrasta areias, terra, pó que provocam uma espuma que nada tem a ver com descargas poluentes.

