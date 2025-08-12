uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-08-2025 18:00

Rastreio do cancro da mama regressa a Abrantes com alargamento da faixa etária

Rastreio móvel do cancro da mama regressa ao concelho de Abrantes a partir de 21 de Agosto, abrangendo este ano mulheres entre os 45 e os 74 anos, com a unidade móvel instalada junto à USF Dom Francisco de Almeida até 10 de Outubro.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio logístico do município, vai realizar, a partir do próximo dia 21 de Agosto, o Rastreio Móvel do Cancro da Mama no concelho de Abrantes. A unidade móvel estará posicionada junto à USF Dom Francisco de Almeida, entre os dias 21 de Agosto e 10 de Outubro, funcionando nos horários das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
Este ano, o rastreio apresenta como novidade o alargamento da faixa etária abrangida, passando a incluir mulheres entre os 45 e os 74 anos. A decisão de baixar a idade mínima justifica-se pelo aparecimento de casos de cancro em mulheres mais jovens, sendo este um passo importante na deteção precoce da doença.
Segundo informou a vereadora Raquel Olhicas, responsável pelo pelouro da sáude, as cartas-convite para o rastreio já começaram a ser entregues às utentes elegíveis. Reforçou ainda o apelo à participação activa neste processo, uma vez que “a detecção precoce pode efectivamente salvar vidas”. A vereadora explicou também que ao contrário dos anos anteriores, em que a unidade percorria várias freguesias, este ano permanecerá apenas naquele local: “para o ano como é habitual percorre as freguesias todas, mas este ano fica ali posicionada”, disse, em sessão camarária.

