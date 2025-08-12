Sardoal estuda recuperação de antigo edifício para responder a aumento do número de alunos

Na última reunião da Câmara Municipal do Sardoal, o presidente Miguel Borges adiantou que o município está a analisar a recuperação do antigo edifício do primeiro ciclo, de forma a responder ao aumento do número de alunos. Classificando o problema como “dores de crescimento”, o autarca sublinhou que a solução imediata será a instalação de sistemas modelares, garantindo todas as condições para os alunos, mas assegura que esta não será a solução definitiva.

Miguel Borges explicou que o projecto inicial do agrupamento de escolas, pensado há cerca de sete anos, previa apenas cinco salas para o primeiro ciclo, número que actualmente já não responde às necessidades, sendo necessárias pelo menos mais duas salas. Para além dos módulos pré-fabricados, a autarquia está a estudar a recuperação do antigo edifício do primeiro ciclo, localizado junto ao ginásio da escola, que será a solução definita para o problema. Para além da opção de salas adicionais para o primeiro ciclo, Miguel Borges acrescenta que o espaço poderá, em alternativa, ser adaptado para acolher cursos profissionais e outros serviços e que assim iria libertar-se espaço no edifício principal para as turmas ficarem todas juntas no mesmo edifício. “A gestão é única e simplesmente da directora da escola, que decidirá se esta possibilidade seria adequada ou não, mas no meu entender seria melhor que todo o primeiro ciclo ficasse no edifício principal e que alunos mais velhos fossem para o outro espaço”, frisa.

O presidente reforçou que o município está já a tentar garantir financiamento para as obras de adaptação do antigo edifício, esperando assim responder aos constrangimentos que a evolução do número de alunos está a trazer ao concelho.