Bombeiros de Alenquer garantem actuação correta no parto na via pública

Bombeiros Voluntários de Alenquer asseguram que o parto ocorrido numa rua do Carregado, no dia 11, foi acompanhado. Corporação garante que mãe e recém-nascido receberam assistência segura e adequada durante todo o processo.

Na sequência do mediatismo do caso de Soraia Moreira, que deu à luz na via pública, no Carregado, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer veio a público esclarecer a ocorrência.

Em nota oficial, a corporação sublinha que a ocorrência foi “devidamente acompanhada pelas equipas competentes”, garantindo assistência à gestante e ao recém-nascido “com segurança e atendimento adequado durante todo o processo”.

De acordo com a cronologia divulgada, o alerta foi recebido às 10h28 por um operacional dos bombeiros, sendo a primeira ambulância acionada de imediato. A chegada ao local ocorreu às 10h38, momento em que foi prestada assistência à mãe e ao bebé. Por avaria técnica da viatura, foi necessário solicitar uma segunda ambulância, que procedeu à transferência às 10h55.

Com o serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira encerrado, o CODU Lisboa orientou o encaminhamento para o Hospital Distrital de Santarém. A VMER de Torres Vedras chegou às 11h15 e acompanhou o transporte, que teve início às 11h20, chegando a mãe e o recém-nascido à unidade hospitalar às 12h06.

Os Bombeiros Voluntários de Alenquer reiteram o compromisso com a “transparência, a responsabilidade e a verdade” e alertam que a difusão de informações incorretas pode gerar transtornos e insegurança desnecessária à população.

