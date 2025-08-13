Instituições de saúde da região estabelecem acordo para alargar cirurgias ortopédicas a mais utentes

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo começou a operar utentes da ULS da Lezíria na área da Ortopedia, no Hospital de Abrantes, ao abrigo de um protocolo de cooperação entre as duas instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Num comunicado enviado, a ULS Médio Tejo explica que a colaboração entre as duas unidades permite que os utentes da Lezíria sejam submetidos a cirurgia ortopédica pelas equipas do Centro de Responsabilidade Integrado de Ortopedia (CRI Orto) da ULS Médio Tejo sem custos adicionais. No primeiro dia de implementação do protocolo, foram realizadas seis cirurgias.

“Este modelo de colaboração […] reforça o princípio de cooperação institucional que caracteriza o SNS. As duas unidades têm, aliás, um histórico consolidado de trabalho em rede, com destaque para a articulação na área da Nefrologia e também na Ginecologia-Obstetrícia, em que têm cooperado na resposta assistencial às populações”, lê-se no comunicado. O protocolo estipula que a proposta clínica e o acompanhamento pré e pós-operatório são assegurados pela ULS da Lezíria, em articulação com a unidade do Médio Tejo, que realiza os actos cirúrgicos no Hospital de Abrantes.

Citado no comunicado, o presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, sublinhou que a missão do SNS se concretiza “quando as instituições trabalham em rede para garantir que nenhum utente fica para trás”, e acrescentou que a unidade está “preparada e disponível” para oferecer cuidados cirúrgicos “seguros, atempados e de qualidade”. O presidente da ULS da Lezíria, Pedro Marques, destacou que a parceria “reforça a partilha eficiente de recursos e a maximização das eficiências entre instituições”, num modelo que já se verifica noutras áreas, como Nefrologia e Ginecologia-Obstetrícia.

A decisão de alargar a resposta cirúrgica a utentes fora dos 11 concelhos da área directa da ULS Médio Tejo foi possível com a reorganização da especialidade de Ortopedia, com a criação do CRI Orto em Outubro de 2023. Desde então, a unidade conseguiu reduzir os tempos de espera para cirurgia: em 2020, o Médio Tejo registava 468 utentes em lista de espera para cirurgia ortopédica, com um tempo médio de 275 dias, e em 2024 esse número desceu para 406 utentes, com um tempo médio de espera de 49 dias. Ainda de acordo com a nota, este acordo entre a ULS Médio Tejo e a ULS Lezíria “representa um exemplo concreto da capacidade do SNS em responder com agilidade, articulação e visão estratégica aos desafios actuais”.