Moradores do Bairro da Calçada António Nunes regressam às casas sociais em Setembro

Obra de requalificação está concluída, prevendo-se que os moradores regressem às habitações em Setembro, disse o presidente da Câmara de Torres Novas.

A requalificação do Bairro da Calçada António Nunes, conhecido como o bairro dos pobres, em Torres Novas, está concluída, devendo os moradores regressar às habitações sociais em Setembro. Pelo menos é essa a expectativa deixada pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, na reunião pública do executivo de 13 de Agosto.

O autarca socialista, que está a cumprir o último mandato, disse que a entrega das chaves das habitações está prevista para Setembro, mês em que deve também ser inaugurada a obra de requalificação do bairro onde as “casas não tinham o mínimo de condições”.

As pessoas que habitavam no bairro, sublinhou, têm estado, temporariamente, a residir em casas com rendas pagas pelo município e vão, dentro de aproximadamente um mês, poder regressar “aos seus lares de forma mais agradável e muito mais digna”.

O Bairro da Calçada António Nunes é composto, segundo informação municipal, por 10 habitações inseridas num terreno com 1536 m2. As edificações encontravam-se na generalidade bastante degradadas, tratando-se de um bairro cuja construção inicial data de 1955 e que, ao longo dos anos, foi sofrendo alterações promovidas pelos residentes. Nos edifícios a requalificação foi profunda, havendo reconstrução das habitações, mantendo apenas a fachada da frente com pequenos ajustes com o objectivo principal de promover melhores condições de salubridade e habitabilidade.



