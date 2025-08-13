Morreu Rui Maurício, presidente da Junta de São João Batista no Entroncamento

Autarca de 81 anos estava a cumprir o último mandato como presidente da Junta de São João Batista.

O presidente da Junta de Freguesia de São João Batista, Rui Maurício, morreu aos 81 anos, no domingo, 10 de Agosto, devido a um problema de saúde. O autarca estava a cumprir o seu último mandato como presidente de junta, função que iniciou em 2013.

A Câmara do Entroncamento emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do autarca que, destaca, foi “ilustre e honrado cidadão”, tendo dedicado “parte da sua vida, à cidade do Entroncamento, tanto a nível político como associativo”. Além do município, partidos políticos e movimentos expressaram, através de comunicados partilhados nas redes sociais, votos de pesar pela morte do autarca e condolências à família. Também a Câmara de Torres Novas, na pessoa da vereadora Elvira Sequeira, lamentou na última reunião pública a morte de Rui Maurício.