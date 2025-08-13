uma parceria com o Jornal Expresso
13/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-08-2025 10:23

Operação da PSP faz cinco detidos e 18 contraordenações no Entroncamento

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

PSP fez cinco detenções, 18 contraordenações rodoviárias e apreensão de duas viaturas, numa operação com mais de 70 efectivos.

Cinco pessoas foram detidas no sábado, 9 de Agosto, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no Entroncamento, dia em que foram ainda apreendidas duas viaturas e registadas mais de duas dezenas de contraordenações, numa “operação multidisciplinar”, informou o comando distrital de Santarém da polícia. Com recurso a mais de 70 efectivos da PSP, foram fiscalizados centenas de condutores e estabelecimentos de diversão nocturna, indica a polícia, em comunicado.
No balanço da operação, a PSP dá conta de cinco detenções (quatro por condução sobre o efeito de álcool e uma por condução sem habilitação legal), 18 contraordenações rodoviárias e apreensão de duas viaturas, um ligeiro de passageiros e um motociclo.
No comunicado, a PSP refere ainda o registo de diversos autos de contraordenação decorrentes da fiscalização a estabelecimentos de diversão noturna, por falta de licença, sobrelotação de estabelecimento e atividade ilegal de segurança privada, a par da fiscalização a cidadãos estrangeiros, não tendo sido detetado qualquer cidadão em permanência irregular em território nacional.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino