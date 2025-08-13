Operação da PSP faz cinco detidos e 18 contraordenações no Entroncamento

Cinco pessoas foram detidas no sábado, 9 de Agosto, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no Entroncamento, dia em que foram ainda apreendidas duas viaturas e registadas mais de duas dezenas de contraordenações, numa “operação multidisciplinar”, informou o comando distrital de Santarém da polícia. Com recurso a mais de 70 efectivos da PSP, foram fiscalizados centenas de condutores e estabelecimentos de diversão nocturna, indica a polícia, em comunicado.

No balanço da operação, a PSP dá conta de cinco detenções (quatro por condução sobre o efeito de álcool e uma por condução sem habilitação legal), 18 contraordenações rodoviárias e apreensão de duas viaturas, um ligeiro de passageiros e um motociclo.

No comunicado, a PSP refere ainda o registo de diversos autos de contraordenação decorrentes da fiscalização a estabelecimentos de diversão noturna, por falta de licença, sobrelotação de estabelecimento e atividade ilegal de segurança privada, a par da fiscalização a cidadãos estrangeiros, não tendo sido detetado qualquer cidadão em permanência irregular em território nacional.