A professora que é um dos rostos do Ensino em Mação há duas décadas
Rufina Costa, professora de Português, está à frente dos destinos do Agrupamento Verde Horizonte, em Mação, desde o início do ano, mas foi 16 anos sub-directora. Define-se como uma mulher de família, frontal e resiliente que tem uma preocupação bem vincada: garantir que os alunos dão seguimento às suas ambições.
Nasci em Santa Comba Dão, distrito de Viseu, e toda a minha infância foi passada lá, na aldeia de São Joaninho. Tenho mais três irmãos, rapazes, que me protegiam muito; sou a mais nova. Os nossos pais gostavam muito de dormir a sesta e nós de brincar, mas as nossas brincadeiras não eram silenciosas. Um dia zangaram-se e puseram-nos de castigo, o que nos obrigou a reinventar o brincar. Por causa disso, lia imenso e acho que foi por aí que fiquei com esta referência do Português e me tornei professora. Fiz o meu curso académico na Universidade de Coimbra e estagiei na Figueira da Foz, onde era confundida com os alunos devido ao aspecto jovem que tinha.
Os alunos são o coração da escola e eu amo a minha forma de ver a educação. Acredito que os professores conseguem ter os alunos do seu lado e ser respeitados se estes perceberem que nós os respeitamos e valorizamos enquanto alunos, enquanto pessoas.