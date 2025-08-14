Acidente na Nacional 118 no Casal Branco em Almeirim

Um acidente entre um pesado e um ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 118 na zona da quinta do Casal Branco, em Almeirim, provocou um ferido ligeiro que foi transportado ao Hospital de Santarém. Os dois veículos seguiam no sentido de Benfica do Ribatejo para Almeirim, quando o pesado bateu no ligeiro, acabando o camião por sair para a berma. No socorro esteve a corporação de Bombeiros de Almeirim.