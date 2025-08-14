uma parceria com o Jornal Expresso
14/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-08-2025 19:18

Acidente na Nacional 118 no Casal Branco em Almeirim

Acidente na Nacional 118 no Casal Branco em Almeirim
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sinistro aconteceu na tarde desta quinta-feira 14 de Agosto.

Um acidente entre um pesado e um ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 118 na zona da quinta do Casal Branco, em Almeirim, provocou um ferido ligeiro que foi transportado ao Hospital de Santarém. Os dois veículos seguiam no sentido de Benfica do Ribatejo para Almeirim, quando o pesado bateu no ligeiro, acabando o camião por sair para a berma. No socorro esteve a corporação de Bombeiros de Almeirim.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino