Bombeiros Torrejanos recebem 10 mil euros para comprar rádios para rede SIRESP

Município de Torres Novas aprovou a atribuição de apoio financeiro para a compra de 12 rádios.

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou por unanimidade, na reunião pública de 13 de Agosto, a atribuição de um apoio no valor de 10.798 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos.

O subsídio, explicou o presidente do município na apresentação da proposta, destina-se à compra de 12 rádios para a rede SIRESP. Trata-se de “equipamentos imprescindíveis aos bombeiros”, destacou Pedro Ferreira.

A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado Português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança.



