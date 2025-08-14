uma parceria com o Jornal Expresso
14/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-08-2025 15:00

Comando da PSP de Santarém nega conflito e polícias querem ir à luta

O MIRANTE recebeu carta a denunciar que 50 polícias do Comando de Santarém acusam chefias de “negligência” nos gratificados. Comando diz não ter conhecimento de contestação e polícias ponderam avançar para sindicatos.

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) afirma não ter conhecimento de qualquer contestação em relação aos serviços administrativos de gratificados. A resposta dada a O MIRANTE surge na sequência de uma carta enviada ao nosso jornal, assinada por cerca de meia centena de polícias do Comando de Santarém da PSP que acusam as chefias de “negligência” na gestão de gratificados, falando em “preferências” e “prejuízos directos” causados a dezenas de elementos. Os polícias, sabe O MIRANTE, afirmam que estão a ponderar avançar para os sindicatos se a situação não se alterar. Afirmam ainda que há empresas a ser prejudicadas por causa desta “má gestão”, nomeadamente empresas de construção civil que estão a adiar obras “por não terem gratificados para assegurar o escoamento do trânsito nas suas obras”.

Leia o artigo completo na edição de O MIRANTE já nas bancas

