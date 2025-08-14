Desentendimento com corrida de toiros em Marinhais sem conhecimento da junta de freguesia

A Junta de Freguesia de Marinhais foi surpreendida com o anúncio de uma corrida de toiros na localidade, marcada para o próximo dia 30 de Agosto, que indicava ter o apoio oficial daquela autarquia. Em comunicado publicado nas redes sociais, a junta demarcou-se do evento, afirmando que não autorizou nem participou na sua organização. O comunicado nas redes sociais deixa claro que o órgão não tinha conhecimento da realização da corrida, frisando que “nem tão pouco deu qualquer consentimento para associar o seu nome ao mesmo”.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia de Marinhais, Joaquim Cardoso (PS) admitiu não “querer alimentar muito” o assunto e demonstrou-se surpreendido quando o cartaz surgiu com o símbolo da autarquia e a informação que os bilhetes poderiam ser adquiridos na própria Junta de Freguesia. O autarca confessou ter conversado com um dos responsáveis da corrida sobre a possibilidade da realização da mesma alguns meses antes, mas garante não ter ficado nada acordado nem assinado para que o evento contasse com apoio da junta.

A empresa promotora do espectáculo tauromáquico, que será uma homenagem a João Manuel Brardo, garante que o evento vai avançar.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.