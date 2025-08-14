Desentendimento com corrida de toiros em Marinhais sem conhecimento da junta de freguesia
Junta de Freguesia de Marinhais foi surpreendida com anúncio de corrida de toiros na localidade com apoio da autarquia e demarcou-se imediatamente do evento. Promotora assume que espectáculo tauromáquico vai realizar-se, mas em terreno privado.
A Junta de Freguesia de Marinhais foi surpreendida com o anúncio de uma corrida de toiros na localidade, marcada para o próximo dia 30 de Agosto, que indicava ter o apoio oficial daquela autarquia. Em comunicado publicado nas redes sociais, a junta demarcou-se do evento, afirmando que não autorizou nem participou na sua organização. O comunicado nas redes sociais deixa claro que o órgão não tinha conhecimento da realização da corrida, frisando que “nem tão pouco deu qualquer consentimento para associar o seu nome ao mesmo”.
Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia de Marinhais, Joaquim Cardoso (PS) admitiu não “querer alimentar muito” o assunto e demonstrou-se surpreendido quando o cartaz surgiu com o símbolo da autarquia e a informação que os bilhetes poderiam ser adquiridos na própria Junta de Freguesia. O autarca confessou ter conversado com um dos responsáveis da corrida sobre a possibilidade da realização da mesma alguns meses antes, mas garante não ter ficado nada acordado nem assinado para que o evento contasse com apoio da junta.
A empresa promotora do espectáculo tauromáquico, que será uma homenagem a João Manuel Brardo, garante que o evento vai avançar.
Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.