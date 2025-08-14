uma parceria com o Jornal Expresso
14/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-08-2025 09:44

Desentendimento com corrida de toiros em Marinhais sem conhecimento da junta de freguesia

Desentendimento com corrida de toiros em Marinhais sem conhecimento da junta de freguesia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Junta de Freguesia de Marinhais foi surpreendida com anúncio de corrida de toiros na localidade com apoio da autarquia e demarcou-se imediatamente do evento. Promotora assume que espectáculo tauromáquico vai realizar-se, mas em terreno privado.

A Junta de Freguesia de Marinhais foi surpreendida com o anúncio de uma corrida de toiros na localidade, marcada para o próximo dia 30 de Agosto, que indicava ter o apoio oficial daquela autarquia. Em comunicado publicado nas redes sociais, a junta demarcou-se do evento, afirmando que não autorizou nem participou na sua organização. O comunicado nas redes sociais deixa claro que o órgão não tinha conhecimento da realização da corrida, frisando que “nem tão pouco deu qualquer consentimento para associar o seu nome ao mesmo”.
Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia de Marinhais, Joaquim Cardoso (PS) admitiu não “querer alimentar muito” o assunto e demonstrou-se surpreendido quando o cartaz surgiu com o símbolo da autarquia e a informação que os bilhetes poderiam ser adquiridos na própria Junta de Freguesia. O autarca confessou ter conversado com um dos responsáveis da corrida sobre a possibilidade da realização da mesma alguns meses antes, mas garante não ter ficado nada acordado nem assinado para que o evento contasse com apoio da junta.
A empresa promotora do espectáculo tauromáquico, que será uma homenagem a João Manuel Brardo, garante que o evento vai avançar.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino