14/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-08-2025 12:00

Detido por abusar de menores já tinha sido despedido da Escola de Chainça

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
Funcionário, com 35 anos, leccionou durante anos na Escola de Chainça, concelho de Abrantes. Há dois meses no exercício de novas funções, foi despedido. Entretanto, as suspeitas de abuso sexual a duas crianças ganharam relevo quando a Polícia Judiciária efectuou buscas na casa do funcionário. O caso está a chocar a comunidade.

Na Escola de Chainça, concelho de Abrantes, ninguém suspeitava do funcionário de 35 anos que há vários anos leccionava Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) aos alunos de primeiro ciclo e que foi detido, a 5 de Agosto, pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual a duas crianças de 10 anos. “Este senhor já trabalhava há muitos anos e sem qualquer indício ou queixa por parte dos alunos”, diz a O MIRANTE fonte da Câmara de Abrantes ligada à Educação.
O funcionário, confirma a mesma fonte, já tinha sido afastado, “ao primeiro indício”, das novas funções que exercia na escola há aproximadamente dois meses.

    13-08-2025
    13-08-2025
    13-08-2025
    13-08-2025
    30-07-2025
    30-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
