Sociedade | 14-08-2025 12:00
Detido por abusar de menores já tinha sido despedido da Escola de Chainça
Funcionário, com 35 anos, leccionou durante anos na Escola de Chainça, concelho de Abrantes. Há dois meses no exercício de novas funções, foi despedido. Entretanto, as suspeitas de abuso sexual a duas crianças ganharam relevo quando a Polícia Judiciária efectuou buscas na casa do funcionário. O caso está a chocar a comunidade.
Na Escola de Chainça, concelho de Abrantes, ninguém suspeitava do funcionário de 35 anos que há vários anos leccionava Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) aos alunos de primeiro ciclo e que foi detido, a 5 de Agosto, pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual a duas crianças de 10 anos. “Este senhor já trabalhava há muitos anos e sem qualquer indício ou queixa por parte dos alunos”, diz a O MIRANTE fonte da Câmara de Abrantes ligada à Educação.
O funcionário, confirma a mesma fonte, já tinha sido afastado, “ao primeiro indício”, das novas funções que exercia na escola há aproximadamente dois meses.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Vale Tejo
13-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino