15/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 15-08-2025 12:00

Associação em Coruche luta pela valorização do património

Luís Marques e Dulce Patarra são dois dos rostos da Associação de Defesa do Património de Coruche - foto O MIRANTE
Associação de Defesa do Património de Coruche nasceu em 1986 e a sua actividade engloba várias vertentes associadas à riqueza natural e cultural do concelho.

Luís Marques nasceu no Brasil mas cresceu na zona de Sintra. Chegou a Coruche por mero acaso, quando uma passagem pelo concelho lhe revelou um território que, segundo diz, tinha “algo de antigo, histórico e ligado ao rio” que lhe ficou na memória. Já com o curso de arquitectura terminado, decidiu concorrer a uma vaga no município. Foi admitido e ali trabalhou durante mais de 35 anos, acompanhando de perto a forma como o concelho foi cuidando, “ou deixando de cuidar”, do seu património. Actualmente reformado, mantém-se atento através da presidência da Associação de Defesa do Património de Coruche, da qual é membro desde a sua chegada à vila.

