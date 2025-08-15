uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-08-2025 21:00

Família vive apavorada há anos com praga de ratos junto à sua casa no Pafarrão

Família vive apavorada há anos com praga de ratos junto à sua casa no Pafarrão
Sónia Alves junto à habitação abandonada que é contígua à moradia que comprou e que está há anos a ser invadida por ratos - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A família de Sónia Alves convive desde 2022 com uma praga de ratos proveniente de uma casa contígua à sua que está ao abandono. Habitação foi alvo de vistorias por parte dos serviços municipais, mas de nada adiantou uma vez que a situação se mantém.

Há três anos que Sónia Alves e a sua família, da qual fazem parte dois menores, são obrigados a conviver com a presença de ratos na habitação que compraram na Rua da Cancela, no Pafarrão, concelho de Torres Novas. Mudaram-se da zona de Lisboa para a aldeia em busca de tranquilidade, mas têm estado a viver um autêntico pesadelo que coloca em causa a sua saúde e que está a ter impacto directo na estrutura da habitação, uma vez que os animais estão a danificar materiais e a provocar infiltrações nos tectos de algumas divisões.

Leia o artigo completo na edição de O MIRANTE já nas bancas

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino