Sociedade | 15-08-2025 21:00
Família vive apavorada há anos com praga de ratos junto à sua casa no Pafarrão
Sónia Alves junto à habitação abandonada que é contígua à moradia que comprou e que está há anos a ser invadida por ratos - foto O MIRANTE
A família de Sónia Alves convive desde 2022 com uma praga de ratos proveniente de uma casa contígua à sua que está ao abandono. Habitação foi alvo de vistorias por parte dos serviços municipais, mas de nada adiantou uma vez que a situação se mantém.
Há três anos que Sónia Alves e a sua família, da qual fazem parte dois menores, são obrigados a conviver com a presença de ratos na habitação que compraram na Rua da Cancela, no Pafarrão, concelho de Torres Novas. Mudaram-se da zona de Lisboa para a aldeia em busca de tranquilidade, mas têm estado a viver um autêntico pesadelo que coloca em causa a sua saúde e que está a ter impacto directo na estrutura da habitação, uma vez que os animais estão a danificar materiais e a provocar infiltrações nos tectos de algumas divisões.
