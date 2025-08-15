uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 15-08-2025 10:00

Morte de doente origina advertência à administração da ULS Lezíria

Inoperacionalidade da VMER do Hospital de Santarém pode dar multa até 44 mil euros - foto arquivo O MIRANTE
Morte de uma pessoa em paragem cardio-respiratória que não foi assistida pela VMER do Hospital de Santarém, parada 24 horas sem médico, levou à intervenção da Entidade Reguladora da Saúde.

A Entidade Reguladora da Saúde emitiu uma instrução à Unidade Local de Saúde da Lezíria para que mantenha a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém operacional e que esta não dependa da boa vontade dos médicos em estar na equipa de emergência médica. Esta advertência surge na sequência da morte de uma pessoa que não foi assistida porque a VMER esteve parada 24 horas por não haver médico disponível, situação que é punida com uma coima que pode chegar aos 44.891 euros. A unidade de saúde justificou ao regulador que a viatura não tem um quadro permanente de médicos e que a escala é organizada mediante a disponibilidade apresentada por estes, o que contraria as determinações de que não pode ser posta em causa a operacionalidade deste meio que funciona em gestão integrada com o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica.

