Oposição em Coruche denuncia mau estado da Calçadinha um mês após requalificação

A Calçadinha, uma das zonas emblemáticas da vila de Coruche, foi alvo de uma renovação recente que incluiu a instalação de um elevador panorâmico, com ligação à Igreja de Nossa Senhora do Castelo. No entanto, passadas apenas algumas semanas da inauguração, a oposição no executivo da Câmara Municipal de Coruche manifestou preocupações quanto ao estado de conservação do espaço.

Na reunião de câmara de 16 de Julho, o vereador Válter Jerónimo (CDU) denunciou a falta de limpeza e mau estado do local, apontando para a acumulação de lixo e sinais evidentes de vandalismo nas novas estruturas. Apelou ainda à responsabilidade cívica da população, pedindo que “coloquem o lixo nos locais indicados e preservem o material instalado”. O vereador Osvaldo Mendes (PSD) partilhou das mesmas preocupações, sublinhando os “problemas de higiene urbana” que o local já apresenta, comprometendo-se a continuar a acompanhar a situação.

O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira (PS), reconheceu os problemas levantados pela oposição e admitiu estar igualmente consciente das ocorrências. Garantiu ainda que as equipas municipais têm intervindo prontamente para resolver as situações identificadas.

A Calçadinha é um ponto de ligação fundamental entre a zona baixa e a parte alta da vila, onde se situam infraestruturas como escolas e piscinas municipais. O novo elevador panorâmico foi projectado não só para melhorar a mobilidade dos moradores, mas também para valorizar o local enquanto atracção turística. A rápida degradação das estruturas levanta, por isso, questões sobre a manutenção e sensibilização da população para a conservação do património público.