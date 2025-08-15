Parques para estacionamento vazios em Torres Novas contrastam com queixas à falta de lugares

Município disponibiliza gratuitamente lugares de estacionamento no Almonda Parque e nas antigas oficinas da Rodoviária, que estão quase sempre vazios. Lamento foi deixado pelo presidente da câmara, muitas vezes confrontado com queixas à falta de estacionamento na cidade.

Os parques de estacionamento do Almonda Parque e das antigas oficinas da Rodoviária, disponíveis sem custos para a população, estão quase sempre vazios. Um cenário que contrasta com os lugares disponíveis nas ruas, quase sempre ocupados, e com as queixas de cidadãos e de partidos da oposição que têm reclamado soluções de estacionamento no centro da cidade de Torres Novas.

O presidente do município de Torres Novas, Pedro Ferreira disse na última reunião pública do executivo não compreender como é que a população não tira partido destes lugares, sublinhando que são espaços que acarretam custos para a autarquia e que estão a ser pouco utilizados. No caso das antigas oficinas da Rodoviária, quis esclarecer, o espaço foi cedido sem custos ao município, no entanto, representa encargos financeiros em termos de recursos humanos para que possa estar aberto das 08h00 às 20h00, nos dias úteis.

O assunto veio a propósito da intervenção da vereadora do Movimento P'la Nossa Terra, Carla Correia, que questionou o motivo para a pausa nos trabalhos da empreitada de requalificação do Largo do Teatro Virgínia e zona envolvente, lembrando os problemas existentes com a falta de estacionamento.

O vereador com o pelouro da mobilidade urbana, João Trindade esclareceu que os trabalhos já foram retomados e que foi no âmbito desta empreitada que o município disponibilizou estes dois espaços para estacionamento.