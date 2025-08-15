uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 15-08-2025 07:00

Plano Director Municipal da Chamusca ainda está em revisão

Câmara da Chamusca espera poder avançar rapidamente com a revisão do Plano Director Municipal - foto arquivo O MIRANTE
Presidente da câmara municipal adiantou que o PDM da Chamusca ainda está em revisão, mas que deverá ir para discussão pública no próximo mês de Setembro.

O Plano Director Municipal (PDM) da Chamusca continua em revisão ao fim de décadas, mas tudo indica que nas próximas semanas vai voltar a haver novidades sobre o assunto. Segundo informou o presidente da câmara municipal, durante a última reunião de executivo, a conclusão da revisão daquele documento estratégico de ordenamento de território está para breve. Depois de questionado sobre o assunto pela vereadora Gisela Matias (CDU), Paulo Queimado (PS) disse ser “expectável que no próximo mês de Setembro o PDM vá para discussão pública”.
O Plano Director Municipal é um instrumento legal fundamental no planeamento e ordenamento do território de um município. Estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, o modelo territorial pretendido e as directrizes para a gestão do solo e do urbanismo. O PDM é obrigatório para todos os municípios e serve como referência para a elaboração de outros planos municipais. Recentemente, vários municípios da região ribatejana aprovaram a revisão do PDM, como é o caso de Santarém, Abrantes ou Entroncamento. No caso da capital de distrito o novo PDM, cuja revisão arrancou há mais de duas décadas, introduz 12 novos perímetros urbanos, com o objectivo de responder ao crescimento populacional e captar mais investimento.

