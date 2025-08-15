Sociedade | 15-08-2025 10:00
Torres Novas financia ensino da música a alunos que ficam de fora das vagas da DGEsTE
Candidatos que não conseguiram uma das 27 vagas financiadas pelo Estado vão ser apoiados pela câmara municipal. Autarquia vai suportar os custos a 100% para os alunos de escalão A e a 50% para os de escalão B.
Os cinco alunos que escolheram seguir o ensino articulado da música no Conservatório do Choral Phydellius, mas que ficaram de fora do financiamento atribuído pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE) vão ser apoiados pela Câmara de Torres Novas. A proposta para a atribuição de bolsas a estes alunos, a 100% para os de escalão A e a 50% para os de escalão B, no valor global de 5.325 euros, foi aprovada por unanimidade na reunião pública do executivo camarário de 13 de Agosto.
De acordo com a proposta, a DGEsTE atribuiu, para o ano lectivo de 2025-2026, um total de 27 vagas- menos duas que no ano anterior- para alunos que queiram frequentar o ensino articulado da música nos agrupamentos de escolas Gil Paes e Artur Gonçalves. Dos cinco alunos, que preencheram requisitos nas provas de aptidão para frequentar este ensino articulado, três são do segundo ciclo (dois do escalão A e um do B), um do terceiro ciclo (escalão B) e outro do ensino secundário (escalão B).
“Em Torres Novas tempos uma oferta educativa, em termos de educação artística, forte e significativa (…) e a procura dos alunos pela oferta vai além dos créditos atribuídos pela administração central, na área da música, para o Choral Phydellius”, afirmou o vereador com o pelouro da Educação, Joaquim Cabral, durante a apresentação da proposta. Com a aprovação da mesma, destacou, estes cinco alunos vão poder dar seguimento às suas “expectativas de frequentarem a educação artística de música”.
