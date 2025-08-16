Câmara de Ourém compra imóvel histórico para instalar biblioteca e arquivo municipal

A Câmara de Ourém aprovou a compra, por meio milhão de euros, do imóvel onde funcionou o Colégio Fernão Lopes e área envolvente, para onde vai transferir a biblioteca e arquivo municipais, explicou o presidente da autarquia. Segundo Luís Albuquerque, o município deliberou, em reunião de câmara, adquirir o edifício onde em tempos funcionou o Colégio Fernão Lopes, o edifício de apoio ao colégio e toda a área envolvente, cerca de 18 mil metros quadrados de área de terreno urbano, apto para construção. “O negócio foi feito todo em conjunto, porque o proprietário só aceitou vender” dessa forma, declarou Luís Albuquerque, explicando que ficou determinado o pagamento de 100 mil euros ainda este ano, sendo os restantes 400 mil euros em Janeiro de 2026.

O autarca adiantou que o imóvel, na cidade de Ourém, próximo do centro de saúde e do posto territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR), tem muita história no concelho. “Houve muitos ourienses, e não só, que por ali passaram no passado e que entendiam também, como nós entendemos, que era importante preservar este património”, afirmou, referindo que o município estava há alguns anos a “tentar fazer este negócio, que só agora foi possível concretizar”.

O presidente da câmara esclareceu que o objectivo é preservar o edifício, avançando para a sua recuperação e requalificação, de forma a receber a biblioteca e o arquivo municipais. “Estas duas valências estão em instalações arrendadas no centro da cidade que não têm estacionamento, sem possibilidade de crescer”, observou. Quanto à utilização do terreno envolvente, Luís Albuquerque, recandidato ao cargo nas eleições autárquicas de 12 de Outubro, remete para a necessidade de se realizar um estudo. “Entendo que deverá ser ali criado um espaço verde, de fruição, de lazer, junto da [futura] biblioteca”, disse.