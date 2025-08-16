Construção do Hospital da Luz Ribatejo dentro do prazo e do orçamento

A construção do Hospital da Luz Ribatejo, em Santarém, está a decorrer dentro dos prazos previstos e estima-se que possa entrar em funcionamento no Verão de 2026, caso esteja concluído o processo de licenciamento junto da Entidade Reguladora da Saúde. Pedro Patrício, gestor hospitalar no Grupo Luz Saúde, estima que as obras de construção civil estejam prontas no início do próximo ano. Após a entrega da obra pelo empreiteiro, vai começar a ser montado todo o hospital, nomeadamente equipamento e mobiliário, e iniciada a tramitação burocrática para licenciamento de utilização. “Trata-se de um investimento na ordem dos 60 milhões de euros e nós gerimos ao euro, pelo que não vai falhar. Deve ser o maior investimento alguma vez feito em Santarém”, enfatiza o gestor.

O processo de contratação de pessoal ainda não começou mas já há alguns médicos garantidos que têm sido partilhados com a nova clínica do Grupo Luz saúde, que abriu em Abril em Vila Franca de Xira. “Temos tido muita procura, muitos médicos, muitos enfermeiros, pessoal administrativo com muito interesse em vir trabalhar para o Hospital da Luz Ribatejo e acho que vai correr bem. Vamos criar postos de trabalho e desenvolvimento em Santarém e na região”, diz Pedro Patrício.

Ocupando uma área de cerca de 16 mil metros quadrados, junto ao acesso sul à cidade, perto de Retail Park, incluindo um estacionamento com 300 lugares, o novo Hospital da Luz terá um internamento com 42 camas. Vai dispor de bloco operatório com quatro salas cirúrgicas, Centro de Imagiologia Diferenciada (2 RM, 1 TAC, 4 ecógrafos, mamografia e RX), Centro de Exames Especiais, 40 salas de consulta, Centro para a Saúde da Mulher, Centro de Oncologia, Centro de Medicina Dentária e consultas de especialidades de Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Ginecologia--Obstetrícia, Ortopedia, Cardiologia, Neurologia, Cirurgia Geral e Oftalmologia, entre outras.

Clínica de Vila Franca de Xira tem sido um sucesso

O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, inaugurado em Abril deste ano, tem sido um sucesso, diz Pedro Patrício, referindo que o grupo já chegou a acordo com a ADSE para assistência a funcionários públicos beneficiários desse subsistema. É, resumidamente, um centro de saúde de última geração, com os cuidados primários habituais, como pediatria, médico de família ou ginecologia, dispondo também de uma panóplia de equipamentos de exames e de diagnóstico à disposição e ainda de respostas nas áreas da cirurgia e ortopedia, entre outras. “Tem havido uma procura muito grande e que tem excedido as nossas expectativas. Tem sido um grande sucesso em Vila Franca de Xira e zonas limítrofes”, diz o gestor.

A clínica de quatro mil metros quadrados representou um investimento de 20 milhões de euros do Grupo Luz Saúde, apostando em três grandes áreas: a reconstrução do edifício, em antigas instalações da Misericórdia Vila Franca de Xira, aquisição dos equipamentos mais avançados tecnologicamente e recursos humanos bem preparados ao nível dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos de saúde.