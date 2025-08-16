Moradores do Entroncamento voltam a queixar-se da limpeza urbana

A última reunião da Câmara Municipal do Entroncamento ficou marcada pelas queixas de uma munícipe que denunciou a falta de limpeza urbana e a presença de ratos e baratas em zonas da cidade onde há lixo acumulado. Maria Margarida Macedo alertou o executivo do Entroncamento para um cenário que considera preocupante e negligenciado, afirmando que a cidade está de pernas para o ar no que diz respeito à limpeza urbana. A munícipe alega ainda que há locais onde a sujidade se acumula e que há terrenos que não são limpos, referindo que estes problemas também agravam a situação. Maria Macedo revela que já reportou estes problemas várias vezes à câmara, através de e-mails, mas que a actuação da autarquia “tem sido ineficaz”. “Gostava de ver estes problemas resolvidos, porque o Entroncamento já foi uma terra muito agradável, mas neste momento está longe disso”, lamenta.

A presidente da câmara, Ilda Joaquim, afirmou que o município tem um plano de desinfestação e desratização em curso, realizado através de uma empresa externa, e garantiu que são feitas intervenções sempre que são detectadas situações específicas. Reconheceu, no entanto, que o problema não pode ser eliminado totalmente. Sobre os terrenos por limpar, a autarca assegurou que os proprietários são notificados e, em caso de incumprimento, a câmara avança com medidas coercivas. Em relação à acumulação de lixo, a autarca discorda que a cidade esteja suja e reforça que os trabalhadores do município fazem o que podem e dentro do que lhes é possível.

O vereador Luís Forinho reforçou as queixas reportadas, referindo outros casos semelhantes assinalados por outros munícipes. Também o vereador Rui Madeira acompanhou as preocupações, lembrando que a falta de limpeza pode originar problema de saúde pública.