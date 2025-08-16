Número de pessoas à procura de emprego em VFX cai há cinco meses

Os dados mais recentes do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) do concelho de Vila Franca de Xira, referentes ao mês de Junho, dão conta da continuidade da tendência de queda do número de pessoas a procurar emprego, havendo neste momento 3.965 pessoas inscritas, menos 3,6% que no mês anterior e menos 8,9% face ao mesmo período do ano passado.

Junho é, de resto, o quinto mês consecutivo em que se observa uma diminuição do número de pessoas a procurar trabalho no Centro de Emprego de Vila Franca de Xira. A análise dos dados de desemprego nas freguesias do concelho, com base no número de inscritos no Centro de Emprego, permite identificar quais as zonas com maior incidência de desemprego, ordenadas por número total de inscritos. A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa apresenta o maior número de pessoas desempregadas, com 932 inscritos, correspondendo a uma variação mensal em cadeia de -0,5% e a uma variação anual homóloga de -11%. Verificou-se uma redução mensal de 5 inscritos nesse território.

Segue-se na tabela das freguesias com maior número de pessoas a procurar emprego a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, com 896 inscritos, registando uma variação mensal em cadeia de -7,0% e uma variação anual homóloga de -13,1%, o que traduz uma redução mensal de 67 inscritos. Já a freguesia de Vila Franca de Xira surge em terceiro lugar, com 778 inscritos, apresentando uma variação mensal em cadeia de -7,8% e uma variação anual homóloga de -9,2%, com uma redução mensal de 66 inscritos.

A freguesia de Vialonga aparece a seguir nas tabelas, com 593 inscritos, tendo registado uma variação mensal em cadeia de -1,7%, com uma redução mensal de 10 inscritos. Em seguida, a União de Freguesias de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz, que apresenta 424 inscritos, com uma variação mensal em cadeia de 3,7% e uma variação anual homóloga de 3,4%, sendo a única freguesia do concelho a registar um aumento no número de pessoas a procurar trabalho, com mais 15 inscritos face ao mês anterior.

Por fim, a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras regista o número mais baixo de desempregados no concelho de VFX, com 342 inscritos, correspondendo a uma variação mensal em cadeia de -3,7%, tendo havido uma redução mensal de 13 inscritos.