Proprietários de terrenos em Abrantes recebem formação de prevenção contra incêndios

A Tagus e a GestiVerde, com o apoio da ZIF de Aldeia do Mato, vão realizar sessões de sensibilização nas freguesias de Aldeia do Mato, Martinchel e Rio de Moinhos, com o objectivo de apresentar os projectos de faixas de protecção contra incêndios em redor das aldeias. Estas sessões, inseridas no Programa Condomínios de Aldeia, destinam-se aos proprietários de terrenos situados até 100 metros das habitações nas localidades de Aldeia do Mato, Aldeinha, Almoinha Velha, Amoreira, Arco, Bairro Cimeiro e Fundeiro, Cabeça Gorda, Carreira do Mato, Casal da Serra, Giesteira, Martinchel, Pucariça e Rio de Moinhos. Durante as sessões serão apresentados os projectos de criação de faixas de protecção compostas por culturas agrícolas, como o medronheiro e o olival, destacando os benefícios que estas iniciativas trazem para os proprietários. Além disso, serão recolhidas cartas de compromisso de adesão, com a limpeza e a plantação inicial totalmente financiadas pelas entidades organizadoras. Para os proprietários que aderirem ao projecto, estão previstos diversos benefícios, incluindo formação gratuita em áreas como a utilização de tractores, técnicas de poda, aplicação de fitofármacos, e no cultivo de medronheiro e olival. A iniciativa contribui para a redução do risco de incêndio e, consequentemente, para uma diminuição dos custos associados à recuperação dos terrenos.