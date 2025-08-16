Sinterra festeja o Verão com música, convívio à mesa e concurso de bolos à fatia

A Sinterra volta a estar animada com a Festa de Verão, de 15 a 17 de Agosto, onde não se paga para entrar, com música mais popular, como o folclore e os acordeões, até à música mais comercial dos DJ convidados. Mas há uma atracção que distingue a localidade do concelho de Santarém, que é o concurso dos bolos à fatia, no sábado, às 19h00, para entrar mais doce no jantar. Além dos serviços de jantares na sexta-feira e sábado, a organização da ARCD Sinterrense também preparou serviços de almoços todos os dias. Todos os dias há quermesse e nos dois primeiros dias há after hours party com os DJ Peter Sundays e Mendão, respectivamente. O primeiro dia de animação musical começa com vários acordeonistas às 16h00, antes de uma tarde de petiscos e depois de jantar, às 22h00, o organista Vilela tem a missão de meter os visitantes a baterem o pé ao som da música. No sábado são entregues os prémios do concurso de bolos à fatia antes do baile com o Ti Manel. No último dia há um peditório pela aldeia durante a manhã. A tarde é de folclore com os ranchos de Alcanhões e da Romeira, e o encerramento está previsto para as 19h00.