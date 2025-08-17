Chamusca gastou mais de 300 mil euros no Parque dos Sonhos de Natal de 2024

A Câmara Municipal da Chamusca gastou mais de 300 mil euros na última edição do Parque dos Sonhos de Natal, evento que decorreu entre 6 e 25 de Dezembro de 2024. De acordo com os números a que O MIRANTE teve acesso, o município presidido pelo socialista Paulo Queimado investiu mais de 300 mil euros na iniciativa. A receita não terá sido representativa, tendo em conta que no ano anterior, em 2023, o evento gerou pouco mais de 43 mil euros de receita.

Segundo O MIRANTE apurou, o município pagou mais de 200 mil euros na “Aquisição de Serviços de Instalação Parque dos Sonhos 2024”. Para além deste gasto, o município investiu mais de 11 mil euros na animação do evento e mais de sete mil euros na “Aquisição de Serviço de Animação Musical/Fanfarra para o Parque dos Sonhos 2024”. Acresce a tudo isto os custos, de várias dezenas de milhares de euros, com os serviços de aluguer de stands e tendas para eventos municipais e os serviços de aluguer de som e luz, entre outros serviços.

Recorde-se que na edição de 2023 do Parque dos Sonhos de Natal, o município já tinha gasto uma verba a rondar os 300 mil euros. Em 2022, a autarquia gastou cerca de 260 mil euros no evento e em 2021, primeiro ano em que se realizou, em plena pandemia, o município investiu mais de 230 mil euros.

O Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca ocupa todo o espaço do parque municipal com várias actividades, nomeadamente animação de rua, exposição de produtos locais, espectáculos musicais, teatro, pista de gelo e um comboio de Natal. O evento tem causado polémica entre autarcas pelos elevados custos e pela demora na entrega das contas. Em 2023, a vereadora da CDU Gisela Matias chegou mesmo a dirigir-se ao presidente da câmara com ironia em sessão camarária. “Não quero ter esta ousadia, mas peço já ao senhor presidente as contas do Parque dos Sonhos de 2022, mesmo que ainda não tenha entregue as de 2021 (...), disse.