17/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-08-2025 10:00

Comando de Santarém da PSP deteve 49 pessoas numa semana

PSP de Santarém registou, numa semana, 24 detenções por condução sob o efeito do álcool, nove por condução sem habilitação legal, seis por resistência e coacção sobre funcionário, cinco por desobediência e uma por violência doméstica.

O Comando Territorial de Santarém realizou um conjunto de operações no distrito, na semana de 28 de Julho a 3 de Agosto, que visaram, não só a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional. Segundo dados enviados através de comunicado, a PSP realizou 49 detenções, destacando-se 24 por condução sob o efeito do álcool; nove por condução sem habilitação legal; seis por resistência e coacção sobre funcionário; cinco por desobediência; uma por violência doméstica.
Relativamente ao trânsito registam-se 427 infracções detectadas, destacando-se 59 por falta de inspecção periódica obrigatória; 57 por estacionamento indevido; 33 por falta de iluminação e/ou sinalização; 22 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 19 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; 19 relacionados com tacógrafos; 18 por falta de seguro de responsabilidade civil; 16 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.
Há ainda a registar 81 acidentes, dos quais resultaram três feridos graves e 14 feridos leves. Na fiscalização geral foram levantados 12 autos de contraordenação, sete no âmbito da legislação da defesa da floresta contra incêndios; três no âmbito da legislação policial e dois no âmbito do consumo de produtos estupefacientes.

