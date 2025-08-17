Hospital de Santarém reforça tecnologia com novo equipamento de tomografia computorizada

O Hospital Distrital de Santarém (HDS), integrado na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), inaugurou um novo equipamento de tomografia computorizada (TC), num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A aquisição insere-se no programa “Modernização Tecnológica dos Hospitais do SNS” e reforça a capacidade de diagnóstico da ULS, permitindo exames com maior rapidez, precisão e segurança. “Este novo equipamento traduz um salto qualitativo. Garante maior celeridade, melhor qualidade e mais segurança, com menor dose de radiação para os doentes”, afirmou Pedro Marques, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, sublinhando que, em 2023, foram realizados cerca de 35 mil exames.

O novo equipamento faz parte de um plano mais amplo de modernização da ULS Lezíria, que prevê um total de 16 milhões de euros de investimento através do PRR até Junho de 2026. Entre os projectos em curso estão a ampliação e requalificação do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, em especial do serviço ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência, a remodelação de vários pisos de internamento, a criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina Interna (UCIMI) e a aquisição de equipamentos hospitalares de tecnologia avançada.“Este esforço reflecte a ambição de reforçar a capacidade assistencial, promover a inovação e garantir melhores cuidados de saúde à população”, acrescentou Pedro Marques.

Inês Pereira, directora do Serviço de Imagiologia, destacou as vantagens clínicas do novo equipamento. “Fornece imagens espectrais de alta qualidade, reduz o número de exames necessários, melhora a precisão diagnóstica e o conforto dos utentes. Garante ainda maior segurança e fiabilidade em todas as áreas clínicas, desde os exames cardíacos à radiologia de emergência e ao diagnóstico oncológico”, explicou. Já Carlos Galamba, vice-presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), destacou o impacto estratégico do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A cerimónia decorreu no Auditório do HDS, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, do presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, de deputados eleitos pelo círculo de Santarém, do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Miguel Moutão, da directora da Escola Superior de Saúde, Hélia Dias, e de Miguel Castanho, membro do Conselho Consultivo do HDS.