Processos-crime por especulação de preços em restaurantes do distrito

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 12 processos-crime por especulação de preços em estabelecimentos de restauração e bebidas no distrito de Santarém, anunciou aquela entidade. Num comunicado, a ASAE explica que a operação, conduzida pela Unidade Regional do Sul, teve como objectivo a prevenção criminal no âmbito do combate à especulação de preços.

Durante a operação, foram fiscalizados vários estabelecimentos, tendo sido detectadas situações em que os preços cobrados aos clientes eram superiores aos indicados nas tabelas afixadas, com diferenças que, nalguns casos, atingiam aumentos até 50%. “Como resultado da operação foram instaurados 12 processos-crime pela prática do crime de especulação, tendo sido identificados um total 277 produtos alimentares, nomeadamente artigos de pastelaria e cafetaria, a preços superiores aos afixados, alguns dos quais com diferenças especulativas que atingiam aumentos até 50% face aos valores publicitados”, lê-se no comunicado.