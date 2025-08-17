uma parceria com o Jornal Expresso
17/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-08-2025 10:00

Processos-crime por especulação de preços em restaurantes do distrito

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 12 processos-crime por especulação de preços em estabelecimentos de restauração e bebidas no distrito de Santarém, anunciou aquela entidade. Num comunicado, a ASAE explica que a operação, conduzida pela Unidade Regional do Sul, teve como objectivo a prevenção criminal no âmbito do combate à especulação de preços.
Durante a operação, foram fiscalizados vários estabelecimentos, tendo sido detectadas situações em que os preços cobrados aos clientes eram superiores aos indicados nas tabelas afixadas, com diferenças que, nalguns casos, atingiam aumentos até 50%. “Como resultado da operação foram instaurados 12 processos-crime pela prática do crime de especulação, tendo sido identificados um total 277 produtos alimentares, nomeadamente artigos de pastelaria e cafetaria, a preços superiores aos afixados, alguns dos quais com diferenças especulativas que atingiam aumentos até 50% face aos valores publicitados”, lê-se no comunicado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino