João Inácio “Janica” e a arte de manter vivas as tradições do Ribatejo

Natural de Vila Franca de Xira e criado na Herdade da Baracha, em Samora Correia, João Inácio “Janica” cresceu no ambiente rural, trocando aos 14 anos a escola para se começar a destacar nas artes da campinagem. Representando a quarta geração de uma família de campinos, os 49 anos fazem com que se considere “muito novo” para homenagens, dado que é a sua estreia nas condecorações, mas ficou feliz e sentiu-se honrado pela iniciativa da ARCAS em reconhecê-lo como campino homenageado das festas de Samora Correia 2025.

O dia-a-dia de João Inácio começa cedo e acaba tarde. A seu cargo tem duas herdades: a Herdade Torre do Ferrador, no Biscainho, e a Herdade Sesmarias dos Pinheiros, na Branca, onde dá continuidade ao trabalho feito na anterior. Ambas pertencentes à ganadaria Herdeiros Dr. António Silva, onde se fixou há mais de duas décadas, num percurso marcado por um conhecimento profundo da arte da campinagem e do manejo do gado bravo, consolidando-se como maioral da ganadaria e responsável por mais de 350 cabeças de gado.

O processo é longo e envolve paciência, começando pela avaliação da bravura das vacas, para que possam gerar o melhor toiro, procedendo posteriormente à cobrição das mesmas com sementais criteriosamente seleccionados, numa tradição herdada de várias gerações. Quando os bezerros nascem são mantidos na Herdade Torre do Ferrador durante o primeiro ano de vida, onde aos poucos vão deixando a amamentação e começam a conviver apenas com os restantes machos. Assim que chegam ao primeiro ano de vida e passam de bezerros a novilhos, são transferidos para a Herdade Sesmarias dos Pinheiros, onde num ecossistema mais plano e com várias sombras, são desenvolvidos e treinados até aos quatro anos de idade, altura em que começam a ser enviados para várias corridas de toiros pelo país e não só. “Já fomos a Espanha e França, mas a melhor corrida que me lembro foi em Angra do Heroísmo”, afirma a O MIRANTE.

João Inácio faz “tudo e mais um pouco” e conta com a ajuda da mulher, marcando bezerros, treinando toiros, reparando vedações e gerindo a própria dieta dos animais. Em dias de corrida com os exemplares da casa, chega até a recolher os bovinos em plena praça, numa demonstração do seu domínio e respeito pelo trabalho que envolve toda a festa brava. “No sábado sou homenageado em Samora Correia e no domingo vou recolher os toiros na corrida de Coruche”, afirma, ciente que a época das festas populares é sempre a mais atarefada do ano.

O criador reconhece que o verdadeiro valor de um toiro só é realmente provado quando este é lidado, recordando que nem sempre o trabalho e investimento compensam. “Também exploramos um pouco o mercado das largadas e da carne, mas não são tão rentáveis como as corridas”, confessa, admitindo que a profissão nem sempre tem o retorno esperado e é a paixão que o vai guiando nos mais de 30 anos que leva em actividade. Um percurso que começou muito jovem, ainda ao lado do pai, numa época em que a mecanização não se tinha ainda instalado e o ofício do campino era muito mais visível na vida quotidiana do Ribatejo.

O campino já experimentou as várias artes ligadas à tauromaquia, aventurando-se até como recortador e toureando a pé em iniciativas solidárias, mas nega, com um sorriso, ter passado ao lado de uma carreira no toureio. Não foi por isso que a vida o deixou escapar de alguns sustos no quotidiano. “Já me magoei algumas vezes e com gravidade, mas faz tudo parte do ofício”, admite, enquanto alimenta o gado, rodeado de várias vacas bravas. Os animais estão acostumados à sua presença e associam-no automaticamente à alimentação, mas nunca se pode confiar demasiado, pois a natureza destes animais impõe respeito, adianta.