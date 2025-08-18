Milhões do PRR já se fazem notar em Vialonga

A comissão de acompanhamento da OIL Vialonga – Operação Integrada Local de Vialonga, um programa financiado por fundos comunitários através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fez no final de Julho um balanço positivo da iniciativa, que envolve um investimento de sete milhões de euros e que se consubstancia em 23 projectos. Os dados foram conhecidos a 21 de Julho, após a reunião entre todos os parceiros do projecto e a comissão de acompanhamento, que juntou duas dezenas de pessoas, entre representantes do sector social, cultural e movimento associativo da freguesia, numa reunião realizada na Casa do Povo de Vialonga. O encontro contou também com o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira.

Dos seis projectos físicos previstos no OIL, vários já estão concluídos, como a requalificação do Parque de Merendas e espaços adjacentes junto à Ribeira de Alpriate, a requalificação da Praça Alegre, execução dos espaços exteriores do novo Centro de Saúde de Vialonga e a requalificação do Pavilhão Desportivo do Olival de Fora. Outras intervenções estão actualmente em curso, como a criação do novo Parque Escu(o)tista da Mata do Paraíso, cujo auto de consignação da obra foi assinado recentemente, prevendo um investimento de 620 mil euros.

Tal como O MIRANTE já tinha dado nota, o OIL prevê também intervenções de requalificação no Parque Urbano do Olival de Fora, requalificação do Polidesportivo da Icesa e do Cabo de Vialonga, requalificação de parques infantis na freguesia e a melhoria das condições de mobilidade na Rua 28 de Setembro/Estrada do Olival de Fora.

Em comunicado o município explica também que além dos projectos materiais há outros 17 projectos imateriais a decorrer, como o “Vamos ao mercado”, envolvendo mais de 3 mil pessoas em toda a freguesia; o projecto “D’Escola”, no Agrupamento de Escolas de Vialonga com 1.900 alunos; um banco de apoio à maternidade e à criança com apoio a 28 famílias; e, na Associação para o Bem-Estar Infantil de Vialonga (ABEIV), os projectos “Tempo para si (apoiar quem cuida)” e “Academia Sénior”, com mais de 400 acções de saúde comunitária, impactando a vida a 200 utentes.

Também a Associação Projecto Jovem conseguiu envolver 40 utentes em mais de 105 acções. Já a Unidade de Saúde Familiar de Vialonga criou uma equipa de saúde mental comunitária, com mais de 1.100 atendimentos realizados. Dos 23 projectos, a Câmara de Vila Franca de Xira é responsável por oito, que vão da saúde ao emprego apoiado, capacitação de talentos, eventos culturais e artísticos e actividades de animação e promoção da leitura e da diversidade, como o recente Festival Sotaques.

A OIL de Vialonga, recorde-se, baseia-se numa abordagem integrada, concertada e participativa, liderada pelo município de Vila Franca de Xira e pelos agentes associativos locais, que inclui a Junta de Freguesia de Vialonga, o agrupamento de escolas, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Casa do Povo, a Associação para o Bem Estar Infantil de Vialonga, a Associação Projecto Jovem e o Grupo Desportivo de Vialonga.