Município está a monitorizar a qualidade da água da ribeira da Verdelha em Alverca

A linha de água da ribeira da Verdelha, em Alverca do Ribatejo, que nas últimas semanas tem sofrido com descargas ilegais que causam maus cheiros e têm gerado queixas nos moradores do bairro da Verdelha de Baixo, está sob vigilância das autoridades. A Câmara de Vila Franca de Xira explica a O MIRANTE que a linha de água é regularmente monitorizada pelos serviços municipais e que as descargas ilegais que suscitaram as queixas dos moradores estão a ser investigadas pelo Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR. “Até ao momento ainda não foram identificados os autores”, confirma o município.

Em resposta às queixas dos moradores do bairro, onde vive uma centena de famílias, o município garante que tem realizado análises à qualidade da água. “Das análises realizadas às amostras de água recolhidas não foram detectados, até ao momento, elementos poluentes na linha de água”, explica. Apesar de no dia da reportagem de O MIRANTE a água apresentar uma cor escura e mal cheirosa, o município garante que ao dia de hoje a água apresenta uma escorrência normal. A Câmara de VFX informa ainda que esse troço da linha de água foi intervencionado no segundo semestre do ano passado, estando a próxima intervenção prevista para a segunda fase do ano de 2027, de acordo com as recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente. Já sobre a falta de limpeza generalizada do bairro, o município lembra que essa responsabilidade compete à junta de freguesia.

Tal como o nosso jornal já tinha dado nota, há pelo menos três meses que moradores como Paulo Condesso, Francisco Delgado, Rosário Ferreira e a Fátima Delgado se queixam de cheiros intensos vindos da ribeira, obrigando inclusive em alguns dias a não conseguirem abrir a janela de casa. Em causa estão alegadas descargas poluentes vindas de instalações fabris situadas entre Alverca do Ribatejo e Vialonga, que já originaram queixas na junta de freguesia, que as encaminhou para o município, entidade com capacidade fiscalizadora para actuar.

“A ribeira está melhor do que há 30 anos. De Inverno, com a chuva, a água passa limpinha, mas este ano o problema agravou-se muito e há descargas poluentes constantes”, lamentava ao nosso jornal Paulo Condesso. Os moradores, de resto, lamentam que a ribeira não seja o único problema, num bairro que dizem estar esquecido, apesar de ser o primeiro ponto de referência para quem entra na cidade vindo do Forte da Casa.