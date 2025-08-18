uma parceria com o Jornal Expresso
18/08/2025

Sociedade | 18-08-2025 12:55

Nota de pesar da ULS Médio Tejo pela morte da enfermeira Alexandra Oliveira

Enfermeira Alexandra Oliveira dedicou mais de três décadas aos cuidados de saúde, tendo estado 15 anos da sua carreira na Medicina Interna.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) emitiu uma nota de pesar, lamentando “profundamente” a morte da enfermeira Alexandra Cristina Carvalho Oliveira, aos 58 anos. “Ao longo de 31 anos de serviço, a enfermeira Alexandra Oliveira dedicou a sua vida à saúde dos outros com cuidado, humanidade e profissionalismo, inspirando gerações de profissionais e conquistando a gratidão dos utentes”, lê-se na nota.
Alexandra Oliveira prestou serviço em Medicina Interna nos primeiros 15 anos da sua carreira, integrando depois o Serviço de Ortopedia durante mais de uma década, e regressou à Medicina Interna III, “continuando a inspirar todos com a sua dedicação”. O corpo esteve, no dia 14 de Agosto, na Capela Mortuária junto à Igreja Matriz de Ponte de Sôr, e o funeral teve lugar a 15 de Agosto.

