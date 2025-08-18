Nota de pesar da ULS Médio Tejo pela morte da enfermeira Alexandra Oliveira

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) emitiu uma nota de pesar, lamentando “profundamente” a morte da enfermeira Alexandra Cristina Carvalho Oliveira, aos 58 anos. “Ao longo de 31 anos de serviço, a enfermeira Alexandra Oliveira dedicou a sua vida à saúde dos outros com cuidado, humanidade e profissionalismo, inspirando gerações de profissionais e conquistando a gratidão dos utentes”, lê-se na nota.

Alexandra Oliveira prestou serviço em Medicina Interna nos primeiros 15 anos da sua carreira, integrando depois o Serviço de Ortopedia durante mais de uma década, e regressou à Medicina Interna III, “continuando a inspirar todos com a sua dedicação”. O corpo esteve, no dia 14 de Agosto, na Capela Mortuária junto à Igreja Matriz de Ponte de Sôr, e o funeral teve lugar a 15 de Agosto.

